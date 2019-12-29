Челси вырвал победу над Арсеналом

Новости спорта:Челси под конец матча дожало Арсенал.

В рамках 20-го тура АПЛ Арсенал принимал Челси. Матч завершился со счетом 1:2.

Хозяева открыли счет в первом тайме. На 13-й минуте Каллум Чемберс отдал пас Пьеру Обамеянгу, который головой вколотил мяч в сетку.

Челси удалось сравнять счет только на 83-й минуте. Мэйсон Маунт исполнил заброс в штрафную и Жоржиньо, приняв мяч, отправил его в правый угол ворот.

Синие забили победный мяч на 87-й минуте. Виллиан сделал ассист, а Тэмми Абрахам воспользовался шансом и забил гол.

После матча Челси занимает 4-ю строчку в турнирной таблице УПЛ. В активе клуба 35 очков.