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Яремчук: В Россию никогда не поеду

Яремчук: В Россию никогда не поеду
19:52 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Роман Яремчук обяснил, почему ни за что не поедет в Россию.

Нападающий «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук в программе «Вацко лайв» заявил, что для него футбол важнее денег.

«Будет нечестно, если скажу, что деньги не имеют значения. Футболисты играем, в первую очередь, из-за любви к футболу, а во-вторых, нужно ведь кормить свою семью. Конечно, хочется зарабатывать как можно больше. Это не секрет для всех футболистов и людей.

Я выбрал Бельгию, это не тот чемпионат, где ты можешь заработать большие деньги. Но это правильный шаг, чтобы в будущем можно было заработать больше денег. Думаю, для меня на первом месте футбол, а потом деньги.

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Если бы «Зенит» предложил 5 миллионов евро в год? Нет. Классный вопрос, но в сегодняшней ситуации я бы не поехал. Думаю, 100%. Мне хватает на жизнь. Есть все, что нужно».

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Зенит, Новости спорта, Новости футбола, Роман Яремчук, Гент.
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