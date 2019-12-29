Экс-лидер Шахтера признал, что МС не догонит Ливерпуль

Новости спорта:Фернандиньо осознает, что МС слишком много потерял за первый круг.

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо высказался об отставании своей команды от лидирующего в АПЛ "Ливерпуля".

"Мы должны быть реалистами. Если мы сыграем еще несколько подобных матчей, мы окажемся в плохом положении. Поэтому мы должны прибавить, выигрывая свои матчи и стараясь обеспечить себе второе место.

Никогда не знаешь, что может случиться, но после поражения от "Вулверхэмптона" наше отставание от вершины стало слишком большим. Догнать "Ливерпуль" будет тяжело. Мы должны быть честными с собой и каждым. Нам еще играть в Кубке Лиги, а в следующем году мы будем сражаться за Лигу Чемпионов.

Мы должны осознать, что догнать "Ливерпуль" будет тяжело, особенно когда некоторые вещи за тебя, а некоторые против тебя", — цитирует Фернандиньо Sky Sports.