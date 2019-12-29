Ливерпуль одолел Вулверхэмптон, подтвердив свои претензии на чемпионство

Новости спорта:Ливерпуль в скандальном матче победил Вулверхэмптон.

В матче 20-го тура АПЛ Ливерпуль дома минимально обыграл Вулверхэмптон — 1:0.

Судьбу встречи решил гол в концовке первого тайма. Мане воспользовался скидкой от Лалланы и не оставил шансов Патрисиу.

Вулверхэмптон сумел отыграться в компенсированное время к первой половине встречи. Однако после консультации с VAR Энтони Тейлор отменил взятие ворот Красных в исполнении Педру Нету.

Ливерпуль после победы укрепил лидерство в Премьер-лиге — с 55 очками команда Юргена Клоппа занимает первое место в турнирной таблице. Отрыв от ближайшего преследователя Лестера составляет 13 очков. Волки идут на восьмой позиции с 30 очками.

В следующем туре Ливерпуль 2 января дома примет Шеффилд Юнайтед, а Вулверхэмптон днем ранее на выезде сыграет с Уотфордом.