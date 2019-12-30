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Понедельник, 30.12.2019
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"You’ll Never Walk Alone": Ливерпуль продолжает бить рекорды АПЛ

"You’ll Never Walk Alone": Ливерпуль продолжает бить рекорды АПЛ
08:23 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:На Анфилде команда показывает впечатляющий результат.

Ливерпуль после победы над Вулверхэмптоном (1:0) в АПЛ провел уже 50-й домашний матч, в котором команде Клоппа не проиграла.

За этот отрезок матчей 40 из поединков Мерсисайдцев на Анфилде завершились победой команды Клоппа, еще 10 игр завершились вничью.

Эта серия стала третьей по продолжительности в Англии. Рекорд принадлежит Челси (83 матча), а вторая серия также Ливерпулю (63).

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Ливерпуль после победы укрепил лидерство в Премьер-лиге — с 55 очками команда Юргена Клоппа занимает первое место в турнирной таблице.

В следующем туре Ливерпуль 2 января дома примет Шеффилд Юнайтед, а Вулверхэмптон днем ранее на выезде сыграет с Уотфордом.

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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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