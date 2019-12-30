"You’ll Never Walk Alone": Ливерпуль продолжает бить рекорды АПЛ

Новости спорта:На Анфилде команда показывает впечатляющий результат.

Ливерпуль после победы над Вулверхэмптоном (1:0) в АПЛ провел уже 50-й домашний матч, в котором команде Клоппа не проиграла.

За этот отрезок матчей 40 из поединков Мерсисайдцев на Анфилде завершились победой команды Клоппа, еще 10 игр завершились вничью.

Эта серия стала третьей по продолжительности в Англии. Рекорд принадлежит Челси (83 матча), а вторая серия также Ливерпулю (63).

Ливерпуль после победы укрепил лидерство в Премьер-лиге — с 55 очками команда Юргена Клоппа занимает первое место в турнирной таблице.

В следующем туре Ливерпуль 2 января дома примет Шеффилд Юнайтед, а Вулверхэмптон днем ранее на выезде сыграет с Уотфордом.