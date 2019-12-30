Лидер сборной Турции заинтересовал Лестер

Новости спорта:Хакан Чалханоглу заинтересовал представителей английского Лестера.

Вингер Милана и сборной Турции Хакан Чалханоглу заинтересовал представителей английского Лестера, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира.

По его информации, сам игрок в случае ухода из Милана не хотел бы переезжать в АПЛ, а предпочел бы поиграть в Бундеслиге.

Напомним, несмотря на выступления за сборную Турции, Хакан Чалханоглу родился в Германии и также имеет немецкое гражданство. Ранее он выступал за Карлсруэ, Гамбург и Байер.

В нынешнем сезоне Чалханоглу провел 16 матчей в рамках Серии А, забив 2 гола и сделав результативную передачу.

Лестер находится на втором месте турнирной таблицы АПЛ, Милан занимает 11 позицию в чемпионате Италии.