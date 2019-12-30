Агуэро рассказал о целях Ман Сити на сезон

Новости спорта:Серхио Агуэро высказался о лидерской позиции Ливерпуля в турнирной таблиц АПЛ.

Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро высказался о лидерской позиции Ливерпуля в турнирной таблиц АПЛ и признал, что догнать "красных" очень сложно.

"Догнать Ливерпуль слишком сложно сейчас. Нам нужно сосредоточиться на своих победах, потому что мы обязаны играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Нужно играть одинаково хорошо, а там посмотрим, что получится", - цитирует Агуэро Reuters.

Отметим, что Манчестер Сити - действующий чемпион Англии. "Горожане" владеют титулом второй сезон подряд.

Однако, в текущем розыгрыше Ливерпуль занимает первое место с 55 очками по результатам 19 туров, а Манчестер Сити находится на третьей строчке с 41 баллом. Второе место остается за Лестером, в арсенале которого 42 очка.