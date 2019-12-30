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Кто признан лучшим наставником 2019 года в УПЛ

Кто признан лучшим наставником 2019 года в УПЛ
13:23 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Десна

Новости спорта:Александр Рябоконь лучшим тренером украинской Премьер-лиги по итогам 2019 года.

Всеукраинское объединение тренеров по футболу (ВОТФ) назвало главного тренера Десны Александра Рябоконя лучшим тренером украинской Премьер-лиги по итогам 2019 года.

Украинский специалист завершил календарный год со средней оценкой 4,34.

По итоговому баллу специалист опередил других тренеров УПЛ. Так, в первую пятерку также вошли Луиш Каштру (Шахтер, средняя оценка - 4,32), Виктор Скрипник (Заря, 4,32), Владимир Шаран (Александрия, 4,20) и Алексей Михайличенко (Динамо, 4,06).

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Напомним, после летне-осенней части чемпионата черниговский клуб занимает четвертую строчку в турнирной таблице УПЛ.

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Футбол, УПЛ, ФК Десна, Новости футбола, Александр Рябоконь.
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