Кто признан лучшим наставником 2019 года в УПЛ

Новости спорта:Александр Рябоконь лучшим тренером украинской Премьер-лиги по итогам 2019 года.

Всеукраинское объединение тренеров по футболу (ВОТФ) назвало главного тренера Десны Александра Рябоконя лучшим тренером украинской Премьер-лиги по итогам 2019 года.

Украинский специалист завершил календарный год со средней оценкой 4,34.

По итоговому баллу специалист опередил других тренеров УПЛ. Так, в первую пятерку также вошли Луиш Каштру (Шахтер, средняя оценка - 4,32), Виктор Скрипник (Заря, 4,32), Владимир Шаран (Александрия, 4,20) и Алексей Михайличенко (Динамо, 4,06).

Напомним, после летне-осенней части чемпионата черниговский клуб занимает четвертую строчку в турнирной таблице УПЛ.