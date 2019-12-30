Скачать
Понедельник, 30.12.2019
Джервонта Дэвис нокаутом в 12-м раунде дебютировал в легком весе (Видео)
Джервонта Дэвис нокаутом в 12-м раунде дебютировал в легком весе (Видео)
Сборная открытий Лиги чемпионов 2019
Сборная открытий Лиги чемпионов 2019
Сборная Украины оригинально поздравила с Новым годом (Видео)
Сборная Украины оригинально поздравила с Новым годом (Видео)
Анна Музичук завоевала "серебро" чемпионата мира по блицу
Анна Музичук завоевала "серебро" чемпионата мира по блицу

Голкипер Барселоны Тер Штеген пропустит матч с Эспаньолом

Голкипер Барселоны Тер Штеген пропустит матч с Эспаньолом
20:03 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген пропустит матч 19-го тура Ла Лиги против Эспаньола из-за травмы колена.

Официальный сайт Блаугранас сообщает, что немецкий вратарь не успел восстановиться к отчетному туру.

Отмечается, что сроки возвращения Тер Штегена на поле зависят от темпа выздоровления игрока. Кроме того, не сможет помочь каталонцам Артур, который испытывает проблемы с пахом.

Тер Штеген играет в Барселоне с 2014 года после перехода из менхенгладбахской Боруссии. В нынешнем сезоне 27-летний немецкий голкипер провел в составе Блаугранас 10 матчей и даже отметился одним результативным пасом. Всего в нынешнем сезоне Артур сыграл за Барселону в 12 матчах, забил 2 гола и отдал 4 результативных передачи.

Ошибка тер Штегена - в обзоре матча Реал Сосьедад - Барселона (Видео)

Барселона находится на первом месте турнирной таблицы чемпионата Испании, опережая Реал на два очка. В следующем туре 4 января каталонцы сыграют против Эспаньола.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Ла Лига, ФК Эспаньол, Примера, Тер Штеген.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Артист": Милевский развлекает новую девушку (Видео)
02 Промоутер Ломаченко обратился к Дэвису
03 В чемпионате Испании состоялось украинское дерби
04 Фьюри пообещал, что бой с Уайлдером не будет идти все 12 раундов
05 Ливерпуль одолел Вулверхэмптон, подтвердив свои претензии на чемпионство
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь