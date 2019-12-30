Голкипер Барселоны Тер Штеген пропустит матч с Эспаньолом

Новости спорта:Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген пропустит матч 19-го тура Ла Лиги против Эспаньола из-за травмы колена.

Официальный сайт Блаугранас сообщает, что немецкий вратарь не успел восстановиться к отчетному туру.

Отмечается, что сроки возвращения Тер Штегена на поле зависят от темпа выздоровления игрока. Кроме того, не сможет помочь каталонцам Артур, который испытывает проблемы с пахом.

Тер Штеген играет в Барселоне с 2014 года после перехода из менхенгладбахской Боруссии. В нынешнем сезоне 27-летний немецкий голкипер провел в составе Блаугранас 10 матчей и даже отметился одним результативным пасом. Всего в нынешнем сезоне Артур сыграл за Барселону в 12 матчах, забил 2 гола и отдал 4 результативных передачи.

Барселона находится на первом месте турнирной таблицы чемпионата Испании, опережая Реал на два очка. В следующем туре 4 января каталонцы сыграют против Эспаньола.