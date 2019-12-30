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Названа лучшая команда 2019 года по версии спортивных журналистов

Названа лучшая команда 2019 года по версии спортивных журналистов
16:18 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:«Ливерпуль» — лучшая команда 2019 года по версии спортивных журналистов.

Международная ассоциация спортивной прессы на своём сайте подвела итоги голосования за лучшую команду в уходящем 2019 году.

Больше всего голосов набрал «Ливерпуль», которому в этом году удалось завоевать три трофея – Кубок Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА и титул клубного чемпиона мира. За английский клуб проголосовали 908 журналистов, что составило 30,21% от общего числа участников голосования.

Десятка лучших команд года выглядит следующим образом:

1. «Ливерпуль» (футбол, мужчины) – 30,21% голосов

2. Сборная США (футбол, женщины) – 17,9%

3. Сборная ЮАР (регби, мужчины) – 14,44%

4. Сборная Бразилии (волейбол, мужчины) – 8,88%

5. «Дьёри Ауди» (гандбол, женщины) – 5,79%

6. Сборная Дании (гандбол, мужчины) – 4,59%

7. Команда Норвегии (биатлон) – 3,89%

8. Сборная Италии (водное поло, мужчины) – 3,79%

9. Сборная Испании (баскетбол, женщины) – 3,26%

10. Смешанная команда Японии (дзюдо) – 2,43%

Напомним, Ливерпуль одолел Вулверхэмптон, подтвердив свои претензии на чемпионство.

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Сборная Бразилии, ФК Ливерпуль, Сборная ЮАР, Сборная Дании.
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