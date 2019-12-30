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Наставник Лестера рассказал о трансферных планах

Наставник Лестера рассказал о трансферных планах
20:54 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Роджерс рассказал о трансферных планах «Лестера» на зиму.

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс не считает обязательным укрепление состава в зимнее трансферное окно.

«Конечно, многие тренеры думают: чем раньше мы подпишем игрока, тем лучше. Но это не моя философия. Я работаю с теми игроками, которые у меня есть, и пытаюсь сделать их лучше, выжать из них максимум.

Если в январе мы сможем укрепить состав, будет здорово. Но я не вижу ничего страшного в отсутствии трансферов. Уже сейчас все видят глубину состава команды и её высокие возможности», — цитирует Роджерса Sky Sports.

По итогам 19 туров английской Премьер-лиги «Лестер» располагается на второй строчке турнирной таблицы. От лидирующего «Ливерпуля» подопечные Роджерса отстают на 13 баллов.

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Все по теме:

Брендан Роджерс, Трансфер, АПЛ, Чемпионат Англии.
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