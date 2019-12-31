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Ювентус согласовал трансфер таланта Аталанты

Ювентус согласовал трансфер таланта Аталанты
07:33 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Сумма сделки оценивается в 35 миллионов евро.

Ювентус и Аталанта согласовали детали трансфера нападающего Деяна Кулусевски, утверждает Джанлука Ди Марцио. "Бьянко-нери" заплатят за игрока 35 млн евро и еще 10 млн будут прописаны в виде бонусов, пять из которых – сложнодостижимые.

Следующим шагом станет улаживание вопросов по личному контракту шведа. Ожидается, что Кулусевски получит контракт на пять лет с заплатой два миллиона евро за сезон. Трансфер должен быть официально оформлен уже в первые дни зимнего трансферного окна.

В текущем сезоне Кулусевски выступает на правах аренды за Парму. В 17 матчах, проведенных в Серии А, он забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Предполагается, что форвард до конца сезона останется в аренде в Парме.

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ФК Ювентус, ФК Аталанта, Футбол, Новости футбола, Деян Кулусевски.
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