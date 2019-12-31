Динамо хочет получить более 3 млн за половину прав на полузащитника

Новости спорта:Главный претендент на игрока – парагвайская Олимпия.

"Олимпия" из Асунсьона продолжает переговоры с "Динамо" по поводу перехода вингера Дерлиса Гонсалеса, ныне выступающего в аренде из киевского клуба в "Сантосе".

Согласно последней информации, руководство "Динамо" хочет получить за 50% экономических прав на хавбека порядка 3,5 миллионов долларов. У "Олимпии" таких денег пока нет, но клуб намерен собрать недостающую сумму благодаря привлечению инвесторов.

Руководство "Олимпии" рассчитывает добиться ответа от "Динамо" до ближайшей пятницы, когда команда выйдет из отпуска и начнет подготовку к новому сезону.

Напомним, ранее президент "Олимпии" Марко Тровато заявлял, что переговорный процесс с "Динамо" по Дерлису Госалесу провалился.