Венгер - лучший тренер десятилетия в АПЛ по набранным очкам

Новости спорта:Sky Sports опубликовал рейтинг главных тренеров английской Премьер-лиги по итогам уходящего десятилетия.

Первым в списке оказался бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер, руководивший командой 22 года до ухода в 2018 году. При нём начиная с 2010 года "канониры" набрали 608 очков, одержав 179 побед, потерпев 71 поражение и 73 раза сыграв вничью. В тройку лидеров также попали экс-рулевой "Саутгемптона" и "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино (457 очков) и нынешний главный тренер "шпор" Жозе Моуринью (376), ранее работавший в "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Юрген Клопп (351) из "Ливерпуля" и Хосеп Гвардиола (317) из "Манчестер Сити" расположились на четвёртой и восьмой строчках рейтинга соответственно.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Арсен Венгер (работал в "Арсенале") – 608 очков

2. Маурисио Почеттино (работал в "Саутгемптоне" и "Тоттенхэме") – 457

3. Жозе Моуринью ("Тоттенхэм", работал в "Челси" и "Манчестер Юнайтед") – 376

4. Юрген Клопп ("Ливерпуль") – 351

5. Дэвид Мойес ("Вест Хэм", работал в "Эвертоне", "Манчестер Юнайтед" и "Сандерленде") – 326

6. Брендан Роджерс ("Лестер Сити", работал в "Суонси" и "Ливерпуле") – 325

7. Тони Пьюлис (работал в "Сток Сити", "Кристал Пэлас", "Вест Бромвиче" и "Мидлсбро") – 321

8. Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") – 317

9. Марк Хьюз (работал в "Фулхэме", "Куинз Парк Рейнджерс", "Сток Сити" и "Саутгемптоне") – 309

10. Алан Пардью (работал в "Ньюкасле", "Кристал Пэлас" и "Вест Бромвиче") – 304