Туран вернется в Галатасарай

Новости спорта:Арда Туран после аренды в Истанбул Башакшехир должен провести остаток сезона в Галатасарае

Полузащитник "Истанбул Башакшехир" Арда Туран, вероятно, сменит команду в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Fotomac, следующим клубом 32-летнего футболиста должен стать "Галатасарай", за который он выступал ранее. Ожидается, что Туран переберётся в команду бесплатно и в первые полгода не будет получать зарплату.

Напомним, права на Арду по-прежнему принадлежат "Барселоне", которая приобрела его у мадридского "Атлетико" в 2015-м и в прошлом году отпустила в аренду на родину.

Туран является воспитанником "Галатасарая" и защищал цвета клуба с 2004 по 2011 год, после чего перебрался в Испанию. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в девяти матчах турецкой Суперлиги, в которых не отметился результативными действиями и получил две жёлтые карточки.