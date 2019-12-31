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Динамо продлило контракт с уругвайским вингером

Динамо продлило контракт с уругвайским вингером
14:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Контракт с уругвайским полузащитником переподписали еще на год, потому что он сыграл необходимое количество матчей.

"Динамо" продлило контракт с полузащитником Карлосом Де Пеной до 2021 года, о чем сообщил официальный сайт клуба.

Соглашение с уругвайцем продолжили автоматически, потому что он сыграл необходимое для пролонгации количество матчей киевлян.

Де Пена перешел в "Динамо" в апреле, подписав контракт с киевлянами до конца 2019 года. За это время полузащитник провел в футболке киевлян 32 матча. В его активе 6 голов и 6 результативных передач.

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"Динамо" пошло на зимний перерыв на втором месте в чемпионате Украины, отставая от "Шахтера" на 14 очков. Команда Алексея Михайличенко продолжает борьбу за победу в Кубке Украины, а вот из Лиги Европы киевляне вылетели уже после группового этапа.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Карлос де Пена.
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