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Неймар жестко "прошелся" по расизму, упомянув Тайсона и Дентиньо

Неймар жестко "прошелся" по расизму, упомянув Тайсона и Дентиньо
16:59 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Футболист негативно относится к оскорблениям на расовой почве.

Нападающий сборной Бразилии и французского ПСЖ Неймар в интервью France Football рассказал, как относится к расизму в футболе.

"Меня очень раздражает расизм. Истории как с Тайсоном, Дентиньо или Марио Балотелли - неприемлемы для футбола.

Это должны понимать все футбольные люди. И даже те фанаты, которые приходят посмотреть футбол", - сказал Неймар.

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Напомним, в матче Шахтер - Динамо фанаты гостевой команды предположительно оскорбляли Тайсона и Дентиньо на расовой почве.

Однако сами ультрас не согласны с обвинениями в свой адрес. По их мнению, они провели акцию в поддержку вымирающих сов.

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ФК Шахтер, ПСЖ, Неймар, Футбол, Тайсон, Дентиньо, Новости футбола.
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