Неймар жестко "прошелся" по расизму, упомянув Тайсона и Дентиньо

Новости спорта:Футболист негативно относится к оскорблениям на расовой почве.

Нападающий сборной Бразилии и французского ПСЖ Неймар в интервью France Football рассказал, как относится к расизму в футболе.

"Меня очень раздражает расизм. Истории как с Тайсоном, Дентиньо или Марио Балотелли - неприемлемы для футбола.

Это должны понимать все футбольные люди. И даже те фанаты, которые приходят посмотреть футбол", - сказал Неймар.

Напомним, в матче Шахтер - Динамо фанаты гостевой команды предположительно оскорбляли Тайсона и Дентиньо на расовой почве.

Однако сами ультрас не согласны с обвинениями в свой адрес. По их мнению, они провели акцию в поддержку вымирающих сов.