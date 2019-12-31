"Лакмусовый кусочек": куда уйдет Заха в январе

Новости спорта:Кристал Пэлас намерен сохранить форварда Уилфреда Заху в составе команды.

Кристал Пэлас намерен сохранить форварда Уилфреда Заху в составе команды. Об этом сообщил наставник Орлов Рой Ходжсон, который подчеркнул желание усилить линию атаки.

«Уилфрид не продается — в наших планах сохранить Заху в составе Пэлас. Я уверен в том, что в клубе никто не желает ухода Захи. Хотя, безусловно, если поступает серьезное предложение к руководству, его обязаны всерьез рассмотреть», — цитирует слова Ходжсона The Telegraph.

«Мы нуждаемся в усилении — есть группа игроков на примете, с которыми мы будем вести переговоры. Нам необходима конкуренция».

Напомним, что агент игрока Федерико Пасторелло предположительно общался с директором Челси Марией Грановской о потенциальном переходе Уилфрида на Стамфорд Бридж. Заха, действующий контракт которого истекает в 2023 году, может стать футболистом Синих летом следующего года.

Сам ивуариец желает играть на уровне Лиги чемпионов и минувшим летом был близок к переходу в Арсенал, но руководство Пэласа не стало рассматривать предложение Канониров.

Уилфрид Заха является воспитанником Кристал Пэлас, в системе которого находится с восьми лет, а за первую команду выступает с марта 2010 года. В 2013 году Заха переходил в Манчестер Юнайтед, но закрепиться в стане манкунианцев не смог и провел лишь 4 матча, после чего транзитом через аренду в Кардифф Сити вернулся в лондонскую команду.

В нынешнем сезоне на счету нападающего Орлов три гола и одна результативная передача в 20 матчах за Пэлас во всех турнирах.

Команда Ходжсона находится на девятом месте в турнирной таблице АПЛ с 27 очками в активе. 1 января Пэлас на выезде сразится против Норвича.