Экс-капитан Арсенала согласовал контракт с аутсайдером Бундеслиги

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19:05 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Герта договорилась с Арсеналом об аренде полузащитника Гранита Джаки.

Герта договорилась с Арсеналом об аренде полузащитника Гранита Джаки, однако окончательное решение по возможному трансферу примет наставник лондонцев Микель Артета, сообщает The Independent.

Джака перейдет в Герту на правах аренды с правом выкупа за 25 миллионов фунтов. Впрочем, у Артеты есть последнее слово в этом трансфере. Хавбек импонирует новому коучу Канониров, поэтому трансфер будет согласован лишь после того, как Артета будет убежден в укомплектованности полузащиты и в потенциальном усилении.

Отмечается, что ряд травмированных игроков в составе Арсенала могут усложнить возможный трансфер Джаки.

Ранее сообщалось, что сам швейцарец хотел бы переехать в берлинский клуб, а вот главный тренер Канониров Микель Артета не хотел бы терять игрока.

В начале ноября Джака был лишен капитанской повязки Арсенала, которую он получил на старте кампании. Полузащитник не сошелся с фанатами клуба после своей неоднозначной реакции на гул трибун.

Всего в нынешнем сезоне Гранит отличился единственной результативной передачей в 16 матчах во всех турнирах.

Герта находится на 12-м месте турнирной таблицы чемпионата Германии, Арсенал занимает 12-ю строчку в рамках АПЛ.

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ФК Арсенал (Лондон), Бундеслига, Футбол, ФК Герта, Новости футбола, Гранит Джака.
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