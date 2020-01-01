Английские гранды пересматриваются к защитнику Лестера

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17:47 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Бен Чилуэлл интересен Манчестер Сити и Челси.

Защитник Лестера Бен Чилуэлл интересен Манчестер Сити и Челси, сообащает Inews.com.

Однако, по информации издания, Лисы не хотят продавать 23-летнего игрока дешевле, чем за 60 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что представители Лестера изначально планировали отклонять все предложения о трансфере Чилуэлла зимой.

В нынешнем сезоне Чилуэлл сыграл в 17 матчах во всех турнирах за команду Брендана Роджерса, забив 1 гол и сделав 3 ассиста.

Лестер находится на втором месте турнирной таблицы АПЛ, Манчестер Сити — на третьем, а Челси занимает четвертую строчку.

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Футбол, АПЛ, ФК Лестер, Новости футбола, Бен Чилуэлл.
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