Ювентус оформил первый трансфер в 2020 году

Новости спорта:Деян Кулусевски завтра пройдет медосмотр в туринском Ювентусе

Шведский полузащитник Аталанты Деян Кулусевски завтра пройдет медосмотр в туринском Ювентусе, сообщает Gianlucadimarzio.com.

Представители Старой синьоры близки к подписанию 19-летним игроком. Ранее сообщалось, что туринцы заплатят за Кулусевски 35 миллионов евро.

В этом сезоне Кулусевски выступает на правах аренды за Парму. На его счету четыре забитых мяча и семь результативных передач в 19 матчах за Крестоносцев.

Ювентус занимает второе место в чемпионате Италии, уступая Интеру лишь по разнице мячей. В следующем туре бьянконери сыграют с Кальяри.