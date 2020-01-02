Хави оценил работу Гвардиолы в Манчестер Сити

Новости спорта:Хави считает, что Хосеп Гвардиола с "Манчестер Сити" сделает упор на Лигу чемпионов в нынешнем сезоне.

Бывший хавбек «Барселоны» Хави считает, что Хосеп Гвардиола с «Манчестер Сити» сделает упор на Лигу чемпионов в нынешнем сезоне. Слова игрока приводит Mirror.

«Пеп – прирожденный победитель. Ему больно, что «Сити» так сильно отстает от «Ливерпуля» в Премьер-лиге, но он не сдастся.

Однако Гвардиола останется реалистом. Разрыв велик, на данный момент маловероятно, что «Ман Сити» сможет выиграть АПЛ третий раз подряд. Учитывая это, думаю, есть большой шанс, что приоритетом для Пепа станет Лига чемпионов.

Предстоит два больших матча против «Реала». Возможно, у них будет возможность отдохнуть перед этими играми, чего они бы не смогли себе позволить, если бы они участвовали в чемпионской гонке.

Пеп хочет выиграть любой возможный трофей, но если бы вы спросили его в начале сезона, что бы он предпочел, я уверен, что он бы выбрал ЛЧ. Он шутил с Клоппом, что, возможно, «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» должны обменяться трофеями в этом году, но в этой шутке, я думаю, была доля правды.

Он выиграл каждый трофей в Англии с «Сити» и знает, что победа в Лиге чемпионов выведет их клуб на новый уровень».

Напомним, в турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» отстает от «Ливерпуля» на 11 очков, у мерсисайдцев есть две игры в запасе.