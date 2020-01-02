Скачать
Четверг, 02.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Капитан "Черкасских Мавп" Кольченко - о кумирах, уровне Суперлиги и планах
Капитан "Черкасских Мавп" Кольченко - о кумирах, уровне Суперлиги и планах
Эриксен может бесплатно достаться Интеру
Эриксен может бесплатно достаться Интеру
Свитолина вошла в список самых титулованных теннисисток десятилетия
Свитолина вошла в список самых титулованных теннисисток десятилетия
Глава UFC анонсировал реванш Мейвезер - Макгрегор
Глава UFC анонсировал реванш Мейвезер - Макгрегор

Экс-лидер Шахтера: Серьезный футбол для меня окончен

Экс-лидер Шахтера: Серьезный футбол для меня окончен
16:47 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Эдуардо рассказал о том, как у него обстоят дела сейчас, и о чем он задумывается в будущем.

Бывший футболист «Шахтера», лондонского «Арсенала» и сборной Хорватии Эдуардо рассказал о том, как у него обстоят дела сейчас, и о чем он задумывается в будущем.

«Сейчас у меня есть предложения от небольших клубов, которые играют в Лиге Кариока – это первая часть чемпионата Бразилии, которая проходит до мая. Меня зовет «Боавишта» из Рио, но решение я еще не принял. В любом случае конец моей карьеры футболиста близится. Серьезный футбол для меня окончен, и скоро я решу, настал ли окончательный конец карьеры. Я в том возрасте, когда я могу попрощаться с игрой едва ли не завтра, а мог бы это сделать год назад, или вчера».

«Пока у меня нет амбиций становиться тренером. Я хотел бы остаться в футболе, начал сотрудничать с агентами. Сегодня я нахожусь в контакте с крупнейшими бразильскими агентствами. Я рекомендую молодых и талантливых игроков в другие клубы. Например, недавно я предложил двух бразильцев хорватскому «Вараждину». Что будет дальше – посмотрим, но я подумываю о поступлении на курсы УЕФА, которые организовываются для футбольных менеджеров. Такой вариант сейчас я нахожу для себя более интересным, чем тренерская работа. Потому что у меня было бы больше времени для общения с семьей, а это сейчас в моей жизни самое главное», - заявил Эдуардо.

Transfermarkt: Сидклей перебрался в Коринтианс

Отметим, что с 1 января 2019 года Эдуардо пребывает в статусе свободного агента. Его последней к текущему моменту командой была польская «Легия».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Эдуардо, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Звездный легионер не вернется в Динамо после отпуска
02 Арсенал сумел обыграть Манчестер Юнайтед (Видео)
03 Потенциальный форвард Динамо: Хочу поиграть в АПЛ
04 Моуриньо оконфузился во время матча АПЛ (Фото)
05 Моуриньо начал 2020 год с сенсационного поражения (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь