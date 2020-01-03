Лидер Лацио успешно прооперирован в Италии

Новости спорта:Лукас Лейва перенес операцию на большом пальце правой руки.

Полузащитник Лацио Лукас Лейва перенес операцию на большом пальце правой руки, о чем сообщает официальный сайт клуба.

Бразилец повредился в матче за Суперкубок Италии против Ювентуса (3:1).

Всего в нынешнем сезоне 32-летний хавбек сыграл в 17 матчах римского клуба и не отличался результативными действиями.

На сегодняшний день подопечные Симоне Индзаги занимают третье место в таблице чемпионата Италии и отстают от лидирующего дуэта Интера и Ювентуса на 6 очков при матче в запасе.

Следующий матч Лацио проведет в воскресенье, 5 января, на выезде против Брешии.