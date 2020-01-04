Лидер Динамо вошел в число лучших футболистов своей страны

Новости спорта:Беньямин Вербич вошел в пятерку лучших игроков Словении.

Полузащитник киевского Динамо Беньямин Вербич занял почетное пятое место среди лучших словенских игроков 2019 года, по версии издания Ekipa24.

Лучшим футболистом Словении был признан партнер нашего Руслана Малиновского – полузащитник Аталанты Йосип Илилич. Вратарь мадридского Атлетико Ян Облак, который четыре года подряд выигрывал этот титул, стал вторым.

Третью строчку занял еще один голкипер – Самир Ханданович из миланского Интера.

А четвертым стал потенциальный новичок Динамо – представитель братиславского Слована Андраж Шпорар.