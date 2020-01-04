Бывший лидер Карпат перешел в европейский чемпионат

Новости спорта:Грегор Балажиц трудоустроился в Кипре.

Экс-центральный защитник «Карпат» Грегор Балажиц накануне заключил контракт с кипрским клубом «Эносис».

В стан «Эносиса» 31-летний Балажиц перебрался на правах свободного агента, в статусе которого пребывал с лета минувшего года после ухода из российского «Урала». Сроки соглашения с кипрским клубом не раскрываются.

«Эносис» занимает предпоследнее, 11-е, место в нынешнем розыгрыше элитного дивизиона чемпионата Кипра, имея в активе 8 очков после 14 матчей.

Напомним, за «Карпаты» Грегор Балажиц выступал с 2011 по 2014 год, проведя в составе команды 91 матч во всех турнирах и забив 7 голов.