Защитник Барселоны может перейти в Милан

Новости спорта:Милан хочет арендовать Жан-Клера Тодибо.

Милан хочет арендовать защитника Барселоны Жан-Клера Тодибо с обязательством последующего выкупа игрока за 20 миллионов евро, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

При этом на Камп Ноу хотят предусмотреть возможность обратного выкупа француза в случае его продажи Милану.

Вчера стало известно, что на переговоры с Тодибо отправился директор россонери Фредерик Массара. Теперь к переговорам присоединится агент футболиста Бруно Сатин.

Предполагается, что сам Тодибо, получающий немного игрового времени в Барселоне, не горит желанием переходить в Милан.