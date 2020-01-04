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Защитник Барселоны может перейти в Милан

Защитник Барселоны может перейти в Милан
13:36 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Милан хочет арендовать Жан-Клера Тодибо.

Милан хочет арендовать защитника Барселоны Жан-Клера Тодибо с обязательством последующего выкупа игрока за 20 миллионов евро, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

При этом на Камп Ноу хотят предусмотреть возможность обратного выкупа француза в случае его продажи Милану.

Вчера стало известно, что на переговоры с Тодибо отправился директор россонери Фредерик Массара. Теперь к переговорам присоединится агент футболиста Бруно Сатин.

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Предполагается, что сам Тодибо, получающий немного игрового времени в Барселоне, не горит желанием переходить в Милан.

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Милан, Барселона, Серия А, Примера, Жан Тодибо.
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