Реал согласился заплатить €35 млн за Рейнира

Новости спорта:Полузащитник Рейнир подпишет контракт со "сливочным", когда ему исполнится 18 лет

Мадридский Реал договорился с Фламенго о подписании перспективного атакующего полузащитника Рейнира. Об этом сообщает Goal.com.

По информации источника, "сливочные" заплатят за 17-летнего бразильца 35 миллионов евро. 80 процентов этой суммы получит Фламенго, а остальная сумма достанется агенту и самому футболисту.

Теперь стороны ждут 19-го января, когда Рейнир станет совершеннолетним, чтобы официально объявить о его трансфере.

Стоит отметить, что Реал выиграл конкуренцию за Рейнира у мадридского Атлетико и амстердамского Аякса, которые проявляли к бразильцу интерес.