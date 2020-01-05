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Реал согласился заплатить €35 млн за Рейнира

Реал согласился заплатить €35 млн за Рейнира
09:22 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Полузащитник Рейнир подпишет контракт со "сливочным", когда ему исполнится 18 лет

Мадридский Реал договорился с Фламенго о подписании перспективного атакующего полузащитника Рейнира. Об этом сообщает Goal.com.

По информации источника, "сливочные" заплатят за 17-летнего бразильца 35 миллионов евро. 80 процентов этой суммы получит Фламенго, а остальная сумма достанется агенту и самому футболисту.

Теперь стороны ждут 19-го января, когда Рейнир станет совершеннолетним, чтобы официально объявить о его трансфере.

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Стоит отметить, что Реал выиграл конкуренцию за Рейнира у мадридского Атлетико и амстердамского Аякса, которые проявляли к бразильцу интерес.

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ФК Реал, Футбол, ФК Фламенго, Новости футбола, Рейнир.
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