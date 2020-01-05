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Звездный нападающий ПСЖ летом перейдет в Примеру

Звездный нападающий ПСЖ летом перейдет в Примеру
15:24 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Эдисон Кавани договорился о контракте с Атлетико.

Форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани продолжит карьеру в «Атлетико», сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, руководство мадридской команды приняло решение дождаться истечения срока контракта уругвайца с парижанами и подписать его летом в свободным агентом.

Сообщается, что «Атлетико» уже договорился с Кавани, предложив ему 2-летний контракт.

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Ранее клубы пытались договориться о переезде нападающего в Ла Лигу уже в январе, однако возникли сложности. «ПСЖ» будет трудно найти замену форварду, а мадридцы хотят разгрузить зарплатную ведомость с помощью продажи хавбека Тома Лемара.

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ПСЖ, Новости спорта, Новости футбола, Эдисон Кавани.
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