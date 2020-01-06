Лидер АПЛ хочет продлить контракт с молодым испанцем

Новости спорта:Мерсисайдцы довольны Педро Чиривельей.

Ливерпуль намерен продлить контракт с молодым полузащитником Педро Чиривельей.

Руководство Красных довольно прогрессом игрока, поэтому собирается предложить новое соглашение 22-летнему испанцу, сообщает Sky Sports.

Отметим, что действующий контракт футболиста заканчивается летом 2020 года. В текущем сезоне Чиривелья провел два матча за Ливерпуль — в Кубке Англии против Эвертона (1:0) и Кубке Лиги против Астон Виллы (0:4).

Ливерпуль возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая Лестер на 13 очков. Следующий матч команда Клоппа проведет 11 января на выезде против Тоттенхэма.