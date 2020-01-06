Скачать
Понедельник, 06.01.2020
Биатлон: Пидгрушная победила на Кубке Австрии
Пидгрушная победила на Кубке Австрии
Чемпионский отдых: Шевченко встретил Джошуа на пляжах Барбадоса (Фото)
Чемпионский отдых: Шевченко встретил Джошуа на пляжах Барбадоса (Фото)
Почему матчи Кубка Англии начинаются с минутной задержкой
Почему матчи Кубка Англии начинаются с минутной задержкой
Канада обыграла Россию в финале МЧМ-2020
Канада обыграла Россию в финале МЧМ-2020

Лидер АПЛ хочет продлить контракт с молодым испанцем

Лидер АПЛ хочет продлить контракт с молодым испанцем
18:04 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Мерсисайдцы довольны Педро Чиривельей.

Ливерпуль намерен продлить контракт с молодым полузащитником Педро Чиривельей.

Руководство Красных довольно прогрессом игрока, поэтому собирается предложить новое соглашение 22-летнему испанцу, сообщает Sky Sports.

Отметим, что действующий контракт футболиста заканчивается летом 2020 года. В текущем сезоне Чиривелья провел два матча за Ливерпуль — в Кубке Англии против Эвертона (1:0) и Кубке Лиги против Астон Виллы (0:4).

Видаль может продолжить карьеру в АПЛ

Ливерпуль возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая Лестер на 13 очков. Следующий матч команда Клоппа проведет 11 января на выезде против Тоттенхэма.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АПЛ, Ливерпуль, Новости спорта, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В России вместо поражения хоккейной сборной показали победу 9-летней давности
02 Денис Гармаш перешел в европейский чемпионат
03 Канада обыграла Россию в финале МЧМ-2020
04 ПСЖ летом устроит распродажу
05 Чемпионский отдых: Шевченко встретил Джошуа на пляжах Барбадоса (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь