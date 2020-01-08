Дело Гонсалеса: Динамо отвергло предложение Сантоса

Новости спорта:Бразильский Сантос намеревался досрочно расторгнуть арендное соглашение с парагвайцем Дерлисом Гонсалесом.

Бразильский Сантос намеревался досрочно расторгнуть арендное соглашение с парагвайцем Дерлисом Гонсалесом, но получил отказ от киевского Динамо, которому принадлежит защитник, сообщает Gazetaesportiva.com.

Украинская сторона желает сперва дождаться официального открытия трансферного окна в конце января, прежде чем игрок может вернуться из Сантоса.

Ранее парагвайцем интересовалась Олимпия Асунсьон, но сделка с клубом из родной страны Дерлиса Гонсалеса не состоялась.

Защитник в сезоне 2015/2016 пополнил ряды Динамо за 9,4 миллиона евро, перейдя из швейцарского Базеля. В общей сложности за Динамо 25-летний вингер провел 85 матчей во всех турнирах, в которых отличился 12 голами и 15 ассистами.

Сантос завершил минувший сезон бразильской Серии А на втором месте, проиграв борьбу за чемпионство Фламенго.