Одноклубник Малиновского сменит команду в Серии А

Новости спорта:Симон Кьяер вскоре может пополнить обойму Сампдории

Защитник Аталанты Симон Кьяер вскоре может пополнить обойму Сампдории, сообщает Gianlucadimarzio.com.

По его информации, генуэзцы определили датчанина как основного кандидата для усиление защитной линии.

Его Самдории не удастся подписать защитника Аталанты, то в клубе сосредоточатся на фигуре Лоренцо Тонелли из Наполи.

В нынешнем сезоне Симон Кьяер провел всего 6 матчей во всех турнирах за бергамасков, результативными действиями не отличившись.

На данный момент генуэзцы находятся на 16-м месте турнирной таблицы Серии А, Аталанта занимает пятую строчку.