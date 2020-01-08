Переговоры Фернандиньо с Ман Сити уже начались

Новости спорта:Бразилец решил остаться в английском клубе.

Полузащитник Фернандиньо не планирует покидать Манчестер Сити и может в ближайшее время продлить контракт с клубом.

Опытный хавбек ведет переговоры с руководством клуба и вскоре может достигнуть соглашения по условиям нового контракта.

"Переговоры уже начались. Я близок к выполнению пунктов в контракте, которые позволят автоматически продлить его. Клуб выразил желание, чтобы я остался, я тоже хочу остаться", – рассказал Фернандиньо в комментарии ESPN.

Действующий контракт Фернандиньо с Ман Сити истекает в июне этого года.

В текущем сезоне 34-летний игрок провел 23 поединка в футболке "горожан".