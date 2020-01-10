Суонси арендовал юного таланта Челси

Новости спорта:Защитник Челси Марк Гуэхи перешел Суонси.

Защитник Челси Марк Гуэхи перешел Суонси, сообщает официальный сайт валлийского клуба.

Английский центрбек присоединился к "лебедям" на правах аренды до конца сезона. В составе нового клуба футболист будет выступать под 2-м номером.

Гуэхи является воспитанником Челси, дебютировав в первой команде в сентябре 2019-го. Всего в текущем сезоне 19-летний игрок провел 2 поединка в футболке "синих".

Действующий контракт Гуэхи со Суонси рассчитан до июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Суонси также арендовал нападающего Ливерпуля Риана Брюстера.