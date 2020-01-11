Скачать
Суббота, 11.01.2020
Украина проиграла Северной Македонии на последней секунде
Украина проиграла Северной Македонии на последней секунде
Тайсон: Кличко был бы среди лучших даже во времена Али
Тайсон: Кличко был бы среди лучших даже во времена Али
Кларисса Шилдс побила рекорд Ломаченко (Видео)
Кларисса Шилдс побила рекорд Ломаченко (Видео)
Биатлон. Результаты женской эстафеты в Оберхофе 11.01.20
Биатлон. Результаты женской эстафеты в Оберхофе 11.01.20

Наполи купил талантливого полузащитника Лейпцига

Наполи купил талантливого полузащитника Лейпцига
18:52 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Наполи совершил первый трансфер при Гаттузо.

Наполи объявил о подписании хавбека Лейпцига Диего Демме. 28-летний немецкий полузащитник стал первым приобретением неаполитанцев в каденцию Дженнаро Гаттузо.

Официальных данных по поводу суммы отступных и длительности контракта нет, однако по информации Николо Ширы за переход Демме Наполи заплатил 10 миллионов евро.

Сам игрок подписал контракт до 2023 года и будет зарабатывать 1,7 миллионов евро в год.

Милан одолел Кальяри и вернулся в борьбу за еврокубки

В Лейпциг Демме перебрался в январе 2014 года из Падерборна. Отметим, что Диего проделал вместе с Лейпцигом путь от третьей Бундеслиги до лидера первой Бундеслиги.

В текущем сезоне немец провел в составе Быков 24 матча во всех турнирах, отметившись одним голом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Наполи, Лейпциг, Новости спорта, Новости футбола, Диего Демме.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Австралии акулы съели футболиста
02 Милевский рассказал, как Алиев бегал по ночному клубу с автоматом
03 Тайсон: Кличко был бы среди лучших даже во времена Али
04 Контракты игроков Барселоны будут содержать пункт "анти-Пике"
05 "Это факт": Усик проведет бой с Джошуа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь