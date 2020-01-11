Наполи купил талантливого полузащитника Лейпцига

Новости спорта:Наполи совершил первый трансфер при Гаттузо.

Наполи объявил о подписании хавбека Лейпцига Диего Демме. 28-летний немецкий полузащитник стал первым приобретением неаполитанцев в каденцию Дженнаро Гаттузо.

Официальных данных по поводу суммы отступных и длительности контракта нет, однако по информации Николо Ширы за переход Демме Наполи заплатил 10 миллионов евро.

Сам игрок подписал контракт до 2023 года и будет зарабатывать 1,7 миллионов евро в год.

В Лейпциг Демме перебрался в январе 2014 года из Падерборна. Отметим, что Диего проделал вместе с Лейпцигом путь от третьей Бундеслиги до лидера первой Бундеслиги.

В текущем сезоне немец провел в составе Быков 24 матча во всех турнирах, отметившись одним голом.