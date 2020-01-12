Сумма трансфера Мбаппе в ПСЖ может значительно вырасти

Новости спорта:Килиан Мбаппе может "подорожать" для ПСЖ на €35 млн.

"Монако" может получить ещё € 35 млн за переход своего форварда Килиана Мбаппе в "Пари Сен-Жермен", который состоялся летом 2017 года. Об этом сообщает Le Parisien.

Согласно информации источника, переход нападающего уже обошёлся парижанам в € 185 млн. Однако эта сумма может увеличиться. В соглашение о трансфере игрока был включён пункт, согласно которому парижане обязаны будут выплатить монегаскам € 35 млн, если подпишут с футболистом новый контракт либо продадут его в другой клуб.

Мбаппе является воспитанником "Монако".

Ранее сообщалось, что в услугах форварда заинтересован "Реал". Контрактное соглашение французского нападающего с "ПСЖ" рассчитано до 2022 года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе в 12 матчах забил 11 мячей и сделал 4 результативные передачи.