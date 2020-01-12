Карпаты намерены усилиться опытным форвардом

Новости спорта:Карпаты начали свою работу на трансферном рынке.

Карпаты могут подписать нападающего Гегама Кадимяна, передает портал footboom.com. По информации источника, армянский форвард начнет подготовку ко второму кругу в составе львовян.

Кадимян уже играл в Карпатах в 2016 году (23 матча, 3 гола). Также 27-летний нападающий известен по выступлениям за Олимпик, Зарю, Ворсклу и киевский Арсенал.

Последние полгода форвард отыграл в армянском Алашкерте. Карпаты начнут подготовку ко второй части чемпионата во Львове, после чего отправятся на сбор в Турцию.

Команда Романа Санжара занимает последнее место в Премьер-лиге. В первом матче после перерыва Карпаты сыграют с Днепром-1.