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Карпаты намерены усилиться опытным форвардом

Карпаты намерены усилиться опытным форвардом
14:47 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Карпаты начали свою работу на трансферном рынке.

Карпаты могут подписать нападающего Гегама Кадимяна, передает портал footboom.com. По информации источника, армянский форвард начнет подготовку ко второму кругу в составе львовян.

Кадимян уже играл в Карпатах в 2016 году (23 матча, 3 гола). Также 27-летний нападающий известен по выступлениям за Олимпик, Зарю, Ворсклу и киевский Арсенал.

Последние полгода форвард отыграл в армянском Алашкерте. Карпаты начнут подготовку ко второй части чемпионата во Львове, после чего отправятся на сбор в Турцию.

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Команда Романа Санжара занимает последнее место в Премьер-лиге. В первом матче после перерыва Карпаты сыграют с Днепром-1.

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Карпаты, УПЛ, Новости спорта, Новости футбола, Гегам Кадимян.
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