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Известный голландец отказался возглавить Барселону

Известный голландец отказался возглавить Барселону
22:28 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Рональд Куман отказал руководству Барселоны.

Наставник национальной команды Нидерландов Рональд Куман отказался от предложения немедленно сменить Эрнесто Вальверде на посту главного тренера «Барселоны», сообщает Catalunya Radio.

Куман был удивлён, когда с ним связались представители каталонского клуба.

56-летний специалист объяснил отказ тем, что у него есть обязанности перед сборной Нидерландов, которая под его руководством выступит на предстоящем чемпионате Европы.

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Осенью 2020 года стало известно, что в контракте Рональда с Королевским футбольным союзом Нидерландов есть пункт, позволяющий ему покинуть занимаемый пост после Евро-2020, если он получит предложение от «Барселоны».

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ФК Барселона, Рональд Куман, Примера, Новости спорта, Новости футбола.
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