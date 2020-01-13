"Мне жаль его": Гвардиола поддержал Вальверде

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением о ситуации вокруг тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде.
«Барселона» – особенное место, где недостаточно выиграть чемпионат. Мне жаль Вальверде, он этого не заслуживает.
Надеюсь, ситуация скоро разрешится. Я хочу этого как член клуба», – сказал Гвардиола.
Тренер каталонцев находится на грани увольнения после поражения от «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании (2:3).
Ранее экс-хавбек «Барселоны» Хави отказался возглавить команду сейчас. «Барса» рассматривает несколько кандидатов, включая Почеттино.
Сам Вальверде разозлен поведением «Барселоны» – клуб не обсуждает с ним ситуацию.