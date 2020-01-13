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"Мне жаль его": Гвардиола поддержал Вальверде

"Мне жаль его": Гвардиола поддержал Вальверде
12:06 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Наставник Ман Сити поддержал своего приемника в Барселоне.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением о ситуации вокруг тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде.

«Барселона» – особенное место, где недостаточно выиграть чемпионат. Мне жаль Вальверде, он этого не заслуживает.

Надеюсь, ситуация скоро разрешится. Я хочу этого как член клуба», – сказал Гвардиола.

Тренер каталонцев находится на грани увольнения после поражения от «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании (2:3).

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Ранее экс-хавбек «Барселоны» Хави отказался возглавить команду сейчас. «Барса» рассматривает несколько кандидатов, включая Почеттино.

Сам Вальверде разозлен поведением «Барселоны» – клуб не обсуждает с ним ситуацию.

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ФК Барселона, Футбол, Пеп Гвардиола, Эрнесто Вальверде, Новости футбола.
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