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Официально: Пепе Рейна перешел в Астон Виллу

Официально: Пепе Рейна перешел в Астон Виллу
22:08 Сегодня Телеграф championat.com Фото: ФК Астон Вилла

Новости спорта:Астон Вилла объявила о переходе Пепе Рейны.

Испанский вратарь «Милана» Пепе Рейна перешёл в «Астон Виллу», сообщается на официальном сайте английского клуба.

Бирмингемский клуб арендовал голкипера до окончания нынешнего сезона. В составе «Виллы» испанец заменит Тома Хитона, который выбыл из строя из-за травмы.

37-летний Рейна в нынешнем сезоне принял участие в одном матче чемпионата Италии и пропустил один гол. Контракт игрока с миланским клубом действует до лета 2020 года. Ранее он выступал за «Барселону», «Вильярреал», «Ливерпуль», «Наполи» и «Баварию».

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За сборную Испании сыграл 38 матчей. Испанский голкипер — чемпион Германии, обладатель Кубка Англии и Кубка Италии, двукратный чемпион Европы.

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Сборная Испании, ФК Ливерпуль, ФК Астон Вилла, Пепе Рейна.
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