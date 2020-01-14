Усиление на МЮ: кто вернеться из лазарета Ливерпуля перед матчем АПЛ

Новости спорта:Принципиальная игра на Анфилде — в воскресенье.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассчитывает, что защитники Деян Ловрен и Жоэль Матип, а также полузащитник Фабиньо вернутся в строй к грядущему матчу против Манчестер Юнайтед.

На сегодняшний день в распоряжении немца из номинальных центрбеков остались Верджил ван Дейк и Джо Гомес.

«Похоже, Жоэль будет в строю. Фабиньо, может, днем позже, не уверен. Возможно, Деян также будет готов. Это многое значит и здорово нам поможет. Эта неделя очень важная», — приводит слова Клоппа клубный сайт Красных.

Матч против МЮ состоится в вокресенье, 19 января. Начало — в 18:30 по киевскому времени.

На сегодняшний день Ливерпуль уверенно возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги и оторвался от ближайших преследователей из Манчестер Сити на 14 очков.