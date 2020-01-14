Экс-футболист Ливерпуля и Милана перешел в Верону

Верона на официальном сайте сообщила о переходе вингера Милана Фабио Борини. Соглашение подписано до конца нынешнего сезона.
Ранее на 28-летнего игрока также претендовали Сампдория и Дженоа, но сам Борини решил продолжить карьеру в Вероне.
В этом сезоне полузащитник сыграл только в двух матчах за Милан, не отметившись какими-либо результативными действиями.
Верона занимает девятое место в чемпионате Италии, опережая Милан по дополнительным показателям. В следующем туре Серии А Мастифы сыграют с Болоньей на выезде.