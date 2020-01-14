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Экс-футболист Ливерпуля и Милана перешел в Верону

Экс-футболист Ливерпуля и Милана перешел в Верону
18:32 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Фабио Борини продолжит карьеру в составе аутсайдера Серии А.

Верона на официальном сайте сообщила о переходе вингера Милана Фабио Борини. Соглашение подписано до конца нынешнего сезона.

Ранее на 28-летнего игрока также претендовали Сампдория и Дженоа, но сам Борини решил продолжить карьеру в Вероне.

В этом сезоне полузащитник сыграл только в двух матчах за Милан, не отметившись какими-либо результативными действиями.

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Верона занимает девятое место в чемпионате Италии, опережая Милан по дополнительным показателям. В следующем туре Серии А Мастифы сыграют с Болоньей на выезде.

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ФК Милан, Футбол, Новости футбола, Фабио Борини.
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