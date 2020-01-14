Экс-наставник Львова попробует свои силы в Европе

Новости спорта:Из предыдущего клуба он был уволен после полутора месяцев работы.

Бывший главный тренер Львова Владимир Мазяр может в скором времени приступить к работе за рубежом.

По информации портала footboom.com, у украинского наставника есть предложения от клубов из Польши и Беларуси.

Ранее Мазяр уже тренировал за пределами Украины — с 2017 по 2018 год он возглавлял казахстанский Акжайык.

Также экс-тренер Львова известен по работе с каменской Сталью, Вересом, Рухом и Полесьем.

В конце октября Мазяр был уволен с поста главного тренера львовян спустя полтора месяца с момента назначения.