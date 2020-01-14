Экс-наставник Львова попробует свои силы в Европе

Бывший главный тренер Львова Владимир Мазяр может в скором времени приступить к работе за рубежом.
По информации портала footboom.com, у украинского наставника есть предложения от клубов из Польши и Беларуси.
Ранее Мазяр уже тренировал за пределами Украины — с 2017 по 2018 год он возглавлял казахстанский Акжайык.
Также экс-тренер Львова известен по работе с каменской Сталью, Вересом, Рухом и Полесьем.
В конце октября Мазяр был уволен с поста главного тренера львовян спустя полтора месяца с момента назначения.