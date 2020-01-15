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Среда, 15.01.2020
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Боссы в Париже: Атлетико нацелился на Кавани

Боссы в Париже: Атлетико нацелился на Кавани
12:14 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в Атлетико.

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в Атлетико.

Как сообщает Marca, для этого генеральный директор "матрасников" вылетел в Париж на переговоры.

Несмотря на изначальный отказ ПСЖ на такой трансфер, Атлетико решился на еще одну попытку ради своей главной трансферной цели.

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В Париже руководство мадридцев встретится с владельцем ПСЖ Насером Аль-Хелаифи, чтобы убедить достичь договоренности.

Отметим, что в нынешнем сезоне Эдинсон Кавани отыграл в 9 матчах чемпионата Франции, забив два гола.

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ПСЖ, Футбол, Эдинсон Кавани, Новости футбола.
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