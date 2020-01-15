Боссы в Париже: Атлетико нацелился на Кавани

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в Атлетико.
Как сообщает Marca, для этого генеральный директор "матрасников" вылетел в Париж на переговоры.
Несмотря на изначальный отказ ПСЖ на такой трансфер, Атлетико решился на еще одну попытку ради своей главной трансферной цели.
В Париже руководство мадридцев встретится с владельцем ПСЖ Насером Аль-Хелаифи, чтобы убедить достичь договоренности.
Отметим, что в нынешнем сезоне Эдинсон Кавани отыграл в 9 матчах чемпионата Франции, забив два гола.