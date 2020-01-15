"Прийдеться доказывать": тренер Луго ждет возвращение Кравца

Новости спорта:Курро Торрес прокомментировал возможное возвращение украинского защитника Василия Кравца.

Главный тренер Луго Курро Торрес прокомментировал возможное возвращение украинского защитника Василия Кравца. По словам коуча Луго, футболисту придется заново доказывать свое превосходство в тренировочном процессе.

«Кравец сделал шаг вперед. У него была эта возможность, которой он воспользовался. Если он вернется к нам, это будет замечательно, однако у нас уже есть другие футболисты на его позиции. Кравцу придется доказывать, что он сильнее их», — цитирует слова Торреса lavozdegalicia.es.

Ранее сообщалось, что Кравец сам попросил руководство Леганеса об уходе из-за отсутствия игровой практики. На него также претендовал Тенерифе.

Кравец впервые в сезоне сыграл за Леганес лишь в декабре прошлого года и этот матч в Кубке Испании против ФК Андорра остается для него единственным.

Напомним, что украинец перебрался в Леганес в январе прошлого года, до этого выступая именно за Луго. Кравец является воспитанником львовских Карпат.

Леганес на данный момент находится на 19-м месте турнирной таблицы Примеры. Луго занимает 20-ю позицию в Сегунде.