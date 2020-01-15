"Прийдеться доказывать": тренер Луго ждет возвращение Кравца

Главный тренер Луго Курро Торрес прокомментировал возможное возвращение украинского защитника Василия Кравца. По словам коуча Луго, футболисту придется заново доказывать свое превосходство в тренировочном процессе.
«Кравец сделал шаг вперед. У него была эта возможность, которой он воспользовался. Если он вернется к нам, это будет замечательно, однако у нас уже есть другие футболисты на его позиции. Кравцу придется доказывать, что он сильнее их», — цитирует слова Торреса lavozdegalicia.es.
Ранее сообщалось, что Кравец сам попросил руководство Леганеса об уходе из-за отсутствия игровой практики. На него также претендовал Тенерифе.
Кравец впервые в сезоне сыграл за Леганес лишь в декабре прошлого года и этот матч в Кубке Испании против ФК Андорра остается для него единственным.
Напомним, что украинец перебрался в Леганес в январе прошлого года, до этого выступая именно за Луго. Кравец является воспитанником львовских Карпат.
Леганес на данный момент находится на 19-м месте турнирной таблицы Примеры. Луго занимает 20-ю позицию в Сегунде.