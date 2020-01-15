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Хачериди вместе с Динамо Брест провел первую тренировку (Видео)

Хачериди вместе с Динамо Брест провел первую тренировку (Видео)
13:24 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Евгений Хачериди в составе брестского “Динамо” провел первую тренировку в 2020 году.

Украинский защитник брестского футбольного клуба “Динамо” Евгений Хачериди вместе с командой провел первую тренировку в 2020 году.

В октябре прошлого года 32-летний экс-футболист сборной Украины подписал с белорусским клубом контракт, который рассчитан на 2 года и начал действовать с 1 января.

Видео первой тренировки команды после отпуска, на которой тренерский штаб представил новичков, в частности, и Евгения Хачериди:

Напомним, что в брестском “Динамо” также играют украинцы Артем Милевский и Александр Нойок. В следующий понедельник, 20 января, команда отправится на первый предсезонный тренировочный сбор в Турции.

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Евгений Хачериди, ФК Динамо (Брест), Чемпионат Беларуси.
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