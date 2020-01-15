"Бизнес очень жесток": Легенда футбола Ривалдо раскритиковал Барселону

Новости спорта:Легенде клуба не понравилось, как боссы каталонцев обошлись с Эрнесто Вальверде.

Легенда каталонской Барселоны и сборной Бразилии Ривалдо прокомментировал увольнение Эрнесто Вальверде с поста главного тренера "сине-гранатовых".

"Вальверде оставался у руля клуба, а боссы искали и вели переговоры с новым тренером. Это неуважение к испанскому специалисту.

Но, к сожалению, бизнес очень жесток. Я вообще считаю, что руководство плохо справилось с задачей поиска подходящего тренера", - сказал Ривалдо в интервью Goal.

Стоит отметить, что на замену Эрнесто Вальверде на пост главного тренера пришел Кико Сетьен, ранее тренировавший Реал Бетис.