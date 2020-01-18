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Ювентус предложил Барселоне обмен футболистами

Ювентус предложил Барселоне обмен футболистами
09:21 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:"Ювентус" заинтересован в обмене игроками с "Барселоной".

Согласно информации La Repubblica, "старая синьора" предложила сине-гранатовым своего полузащитника Федерико Бернардески. Взамен чемпион Италии хочет получить хавбека каталонского клуба Ивана Ракитича. Отмечается, что главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри одобрил данную сделку.

Прошлым летом "Ювентус" уже делал предложение "Барселоне" об обмене полузащитниками, однако чемпион Испании отказался от сделки.

Ракитич перешёл в "Барселону" из "Севильи" летом 2014 года. За каталонский клуб хавбек в 287 матчах забил 34 мяча.

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Бернардески выступает за "Ювентус" с сезона-2017/2018. В составе туринского клуба игрок провёл 89 матчей и забил 9 мячей.

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ФК Барселона, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Иван Ракитич.
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