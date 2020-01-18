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Суббота, 18.01.2020
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Милевский: С Алиевым были настолько сильными, что после ночи всех трезвых обыгрывали

Милевский: С Алиевым были настолько сильными, что после ночи всех трезвых обыгрывали
11:00 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Новости спорта:Артём Милевский рассказал, что до сих пор любит футбол.

Форвард брестского "Динамо" Артём Милевский рассказал, что они с Александром Алиевым обыгрывали всех на тренировках второй команды киевского "Динамо", несмотря на то что перед этим ночью с ним отдыхали.

"Мы играли в футбол с Алиевым. Мы с ним были настолько сильными футболистами, что могли приехать на тренировку в посленочном состоянии, но всех трезвых обыгрывали в этом "Динамо-2". Вдвоём играли в стенку, Алиев забивал всем, куда бы мы ни приехали. Мы же с "Динамо-2" первое место занимали. Мы футбол очень любили, я его до сих пор люблю. Как можно говорить, что гулянки нам были важнее?" — сказал Милевский в интервью YouTube-каналу "Вацко Live".

В минувшем сезоне Милевский в составе брестского "Динамо" стал чемпионом Беларуси.

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Александр Алиев, Артем Милевский, Футбол, Новости футбола.
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