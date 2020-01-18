Контракт Янга с Интером рассчитан до конца сезона

Новости спорта:Интер подтвердил переход Янга.

Английский ветеран Эшли Янг перешел из "Манчестер Юнайтед" в состав миланских "Nerazzurri". Контракт Янга с "Интером" рассчитан до конца этого сезона.

Как сообщается, стоимость перехода составила полтора миллиона евро. 34-летний защитник будет выступать в итальянском клубе под 15-м номером. Янг играл за "Манчестер Юнайтед" с лета 2011 года и в составе "дьяволов" стал чемпионом Англии в сезоне 2012/13.

Янг - один из нескольких игроков, которых "Интер" надеется приобрести в этом месяце. Позавчера агент Кристиана Эриксена встретился с генеральным директором "Интера" Беппе Мароттой в рамках переговоров по трансферу датчанина. Также возможен переход в команду нападающего "Челси" Оливье Жиру.